Malo Será! volve co mellor humor galego aos escenarios con Pontevedra como primeira parada

Cartel do espectáculo Malo Será! © Malo Será!

Este domingo 5 de xuño, a partir das 20.30 horas, o auditorio de Afundación de Pontevedra acollerá a volta do espectáculo Malo Será! coa intención de levar as propostas cómicas do programa televisivo da TVG aos escenarios.

Humoristas como Xosé A. Touriñán, Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Josito Porto, Paula Pier ou Marita Martínez, representarán diferentes escenas. En cada un dos puntos da xira, o espectáculo contará tamén cun invitado especial. En Pontevedra, o público terá a oportunidade de ver a Oswaldo Digón, que formará parte das situacións sorprendentes que se poderán gozar sobre as táboas.

Ademais, será ocasión de que os espectadores coñezan a novos talentos do ámbito local e, neste caso, a actriz elixida é Rocío Romero, que interpretará a diferentes personaxes do show. Todo con música en directo da banda que acompaña aos artistas e unha pantalla xigante.

O espectáculo atópase integrado por máis de 60 persoas, que se encargan da montaxe e gravación da montaxe teatral. Estas gravacións polos diferentes teatros emitiranse na Televisión de Galicia.

As entradas xa se atopan á venda en Ataquilla.com a partir de 12 euros.