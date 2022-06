RADIO.- A exitosa tiktoker IreniusX debuta no mercado editorial con 'Poción de autoamor'

Irene Rodríguez Araújo é unha moza de vinte e dous anos, viguesa, titulada en Educación Infantil. Profesionalmente é tatuadora e tamén se dedica a diferentes disciplinas artísticas como a ilustración ou modelado con diversos materiais, por citar só dous. Estas e o resto de habilidades as mostra, e con rotundísimo éxito de seguidores e reproducións, en TikTok e en Instagram.

Este mes publicou 'Poción de autoamor' (Edicións Montena) no que ao abrir as súas páxinas hai poesía, autobiografía, ilustracións, frases motivadoras ou mesmo letras de cancións. Un proxecto que Irene tiña claro e que para ela foi conseguir algo positivo dunha experiencia vital que non o foi. Apunta no podcast 'Cara a cara' que espera sirva tamén de axuda a outras persoas que pasasen por situacións semellantes. Demostrar que é posible superar esas vicisitudes.

E é que falar de persoa exitosa en redes sociais é asocialo a felicidade, a ausencia de problemas. IreniusX é unha moza exitosa, sen dúbida; pero antes, Irene Rodríguez conviviu na súa infancia e adolescencia cun trastorno de alimentación e un trastorno límite de personalidade. Fala deses tránsitos neste libro e súmase ao número de persoas con alto número de seguidores que falan abertamente de saúde mental.

É consciente de que podía ser un risco, pero tamén do beneficio que podía supoñer. De feito, como sinala en PontevedraViva Radio, nestes días de promoción de 'Poción de autoamor' e de contacto os lectores, o feedback que recibe está a resultar moi positivo.