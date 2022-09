Tanxugueiras, Lila Downs, Dorian e Maika Makovski poñerán ritmo á LIX Festa do Marisco do Grove

Presentación dos concertos da LIX Festa do Marisco do Grove © Concello de O Grove Concertos da LIX Festa do Marisco do Grove © Concello de O Grove

A Festa do Marisco do Grove regresa este ano tras dúas edicións suspendidas pola pandemia da covid-19 e faiNo ao grande, cun cartel musical que inclúe a figuras como Lila Downs, Dorian, Maika Makovski, Xoel López ou Tanxugueiras.

O alcalde alcalde, José Cacabelos, e o representante da empresa produtora I-Radiacrea, Carlos Montilla, presentaron este sábado na Sala dás Cunchas do Concello do Grove o cartel desta nova edición.

A LIX Festa do Marisco do Grove celebrarase entre o 29 de setembro e o 12 de outubro e en trece días ofrecerá dezasete concertos.

O cartel complétano destacados artistas do panorama musicial galego e internacional como Kula Shaker, Budiño, Cruz Cafuné, Grande Amore, Caballito, Ale, David Chiquillo, A Banda do Sequío, Fla-Meco, Os Firrás e Cinco en Zocas, ademaos DJ invitados Rapariga DJ e Nanein DJ.

As actuacións son todas gratuítas na chaira do porto do Grove, nunha carpa de concertos habilitada pola organización.

O alcalde destacou que a música é "un complemento da propia festa” e lembrou que, tras dous anos, "hai un interese moi algo en celebrar esta festa" e a nivel turístico é "o evento do ano no Grove, no Salnés e un dos importantes de Galicia".

Os concertos están pensados para un público entre 30 e 50 anos e o alcalde mostrouse convencido de que "a música será un motivo para achegarse ao Grove durante todos estes días".

O cartel ten un orzamento de 220.000 euros e a programación inclúe actividades paralelas como a VI Marcha Ciclista do Marisco, a Carreira Popular do Marisco, Encontro de Vespas e Lambretas e o concerto de Habaneras.