Chega a terceira edición en Cambados de Desfoga, festival centrado na comunidade LGTBIQA+

Victoria Sickness © http://www.victoriasickness.com/

Desfoga é un festival que se presenta como un comisariado de arte viva para cuestionar os poderes, as desigualdades e toda forma de vulneración dos dereitos humanos. Con estes principios, preséntase a terceira edición en Cambados centrándose fundamentalmente na defensa da comunidade LGTBIQA+ con numerosas actividades ao longo da última semana de outubro.

A Asociación Compañía de Teatro Caracol no seu 30 aniversario é a encargada da organización, coa dirección de Begoña Cuquejo e Matías Daporta, coa colaboración do Pazo de Torrado e Krazzy Krai.

O festival conta co apoio do Agadic; Ministerio de Sanidade, a través das axudas á Creación Nova; e o departamento de Igualdade do Concello de Cambados.

A programación prevista desenvolverase entre o 23 e o 30 de outubro con propostas especialmente interesantes a partir do día 27.

Xoves 27

* 21.00 horas. Auditorio dá Xuventude. Cabaret. Panorama, de Pere Faura

Venres 28

Podcast ao vivo

18.00 horas Pazo Torrado. Poesía lésbica con Tola Eu + Nuria Vil + Artemisa. Entrada libre

21.00 horas Auditorio dá Xuventude. Conferencia performativa e danza. Metodoloxías Carroñeras para coiros investidos Andrea Quintana + Gena Baamonde

00.00 horas. Krazzy Kay. Concerto Artemisa.

Sábado 29

21.00 horas A Cultural. Circo: Circografía Travesti con Vitoria Sickness

00.00 horas Concerto en Krazzy Kay: O Rabelo

* Performance instalación con cerámica: A segunda pedra - Pedro Moreira, durante os días 27, 28 e 29

Tamén haberá unha exposición no Pazo de Torrado: 'O desexo flúe tanto como o mar', de Víctor Ramírez Tur, que se poderá visitar desde o 25 de outubro ata o 30 de novembro

Ademais realizaranse obradoiros cun prezo por curso de cincuenta euros e bono de tres cursos ao prezo de 120 euros.

As entradas aos concertos de pago será de cinco euros con entradas que se poden adquirir en Entrapolis. Tamén se realizarán concertos a despacho de billetes inverso coa posibilidade de pagar o que considere o público asistente á saída do espectáculo.