A Semana da Cultura de Vilanova rende homenaxe a Valle-Inclán no 156 aniversario do nacemento do dramaturgo

Juan Carlos Cambas e Rosa Leiro © Cambas - Leiro

Desde este mércores desenvólvense en Vilanova de Arousa actividades englobadas na Semana da Cultura, que neste 2022 quere honrar á figura de Ramón María do Valle-Inclán, no 156 aniversario do nacemento do dramaturgo do esperpento. A programación foi presentada polo Concello de Vilanova e a Asociación Amigos de Valle-Inclán.

A primeira acción iniciábase cun taller teatral a cargo de Quinquilláns con Lucho Penabade e Tero Rodríguez. Este xoves 27 ofrecerase unha proposta familiar titulada 'Xogar e aprender en galego mola' na Igrexa da Pastoriza, ás 18.00 horas.

O venres, a xornada iniciarase cunha lectura pública da obra 'Cara de plata', na Casa Museo de Valle-Inclán ás 10.00. Tres horas máis tarde realizarase unha ofrenda floral no Parque do Castro e xa ás 20.00 horas, a igrexa da Pastoriza acollerá un concerto de Rosa Leiro e J. Carlos Cambas.

Ao longo do sábado 29, o teórico e crítico literario Darío Villanueva ofrecerá no Auditorio de Vilanova unha conferencia na que analizará a relación entre Valle-Inclán e Irlanda, a partir das 12.00 horas. A continuación presentarase a Revista 'Cuadrante', coa presenza de Francisco J. Charlín, José Luis Méndez Romeu e Silvia Ozores.

O domingo 30 se dessarrollará unha scaperoom Valleinclaniana con Fátima Rey titulada 'Cranio privilexiado', que se iniciará na Casa Museo ás 12.00 horas. A programación finalizará ás 19.00 horas coa actuación da compañía Fontevella, que representará no Auditorio a obra 'Balneario A condesiña'.