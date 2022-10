Novembro teatral en Cambados con catro funcións de compañías galegas

'Morte accidental dun anarquista', de Talía Teatro © Talía Teatro '1888. Señorita Julia', de Estudo Momento © Estudo Momento

Talía Teatro co espectáculo 'Morte accidental dun anarquista', de Darío Fo, será a compañía encargada de iniciar o ciclo Outono de Teatro no municipio de Cambados o domingo 6 de novembro. Será no Auditorio da Xuventude, escenario que acollerá unha montaxe escénica durante todos os domingos do mes a partir das 19.00 horas.

A obra de Talía Teatro, baseada no texto orixinal do dramaturgo italiano, narra a historia real dun home que sae "voando" por unha fiestra do edificio do FBI en Nova York en maio de 1920. Cándido Pazó dirixe un elenco actoral formado por Toño Casais, Dani Trillo, Xurxo Barcala, Rubén Prieto, Artur Trillo, Diego Rey e Marta Ríos.

O domingo 13, Estudo Momento ofrecerá '1888. A señorita Xulia', interpretada por Iria Ares e Xoán Carlos Mejuto. Trátase dunha adaptación do clásico de August Strindberg cunha aposta escénica erótica e rompedora.

Producións Teatrais Excéntricas ofrecerá o domingo 20 unha versión teatral de 'O porco de pé', de Vicente Risco, coas actuacións de Patricia Vázquez, Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, baixo a dirección de Quico Cadaval.

Por último, o 27 de novembro, a compañía A Panadaría ofrece 'As que limpan' divertido e reivindicativo espectáculo escrito, dirixido e interpretado por Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman.

As entradas teñen un prezo de 3,50 euros para todas as funcións e poderán adquirirse de maneira anticipada en Ataquilla.com