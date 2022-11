Bueu homenaxea o ex alcalde e poeta Xosé Manuel Millán

Homenaxe a Xosé Manuel Millán na Casa do Pobo de Beluso © Deputación de Pontevedra

Logo da homenaxe do sábado en Moaña ao ex alcalde e poeta Xosé Manuel Millán, a Casa do Pobo de Beluso acolleu un acto emotivo este domingo no que volveu participar a súa familia, a deputada María Ortega, e tamén o alcalde Félix Juncal, o escritor Manuel Rei e Xardín Desordenado, que musicou catro poemas do homenaxeado.

A deputada de Patrimonio Documental e Bibliográfico salientou o legado de Millán tanto no literario como no político, e subliñou que era unha obriga da Deputación editar o seu libro de ‘Obra Poética Completa’ por ser un referente da poesía do país "que debe ser coñecido e recoñecido en toda Galiza".

A nacionalista salientou que a publicación, da man da institución provincial, levarase a todas as bibliotecas e puntos de lectura dos concellos da provincia e tamén aos centros de ensino.

Pola súa banda, o autor da compilación dos textos, Manuel Rei, explicou que Millán "levou con orgullo ser do Morrazo" e era un home "vital, alegre e combativo" como toda a veciñanza desta comarca.

O alcalde de Bueu Félix Juncal lembrou como coñeceu a Xosé Manuel Millán na súa época estudiantil no instituto Salvador Moreno de Marín, cando el comezou o bacharelato e o outro estaba a rematar etapa. "Exerceu dunha forma ilusionante ese compromiso vital con ideas da vida, o mundo, a xustiza e a solidariedade social que o acompañou toda a súa vida e en todas as súas facetas", dixo.

A xornada finalizou coa interpretación de varios poemas de Millán musicados polo grupo Xardín Desordenado especialmente para a ocasión.