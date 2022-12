O Atlantic Fest suma a Sidonie, Sidecars, Cupido e Cariño ao seu cartel para 2023

Sidonie © Atlantic Fest Cariño © Atlantic Fest

Catro bandas da escena musical 'indie' súmanse ao cartel que o festival Atlantic Fest está a preparar para a súa edición de 2023, que se celebrará na Praia da Concha, en Vilagarcía de Arousa, os días 21, 22 e 23 de xullo do próximo ano.

Tras anunciar a Leiva como unha das súas grandes apostas, os organizadores anunciaron este xoves que Sidonie, Sidecars, Cupido e Cariño tamén actuarán no festival.

Sidecars virá ao Atlantic Fest para presentar Trece, o sétimo disco do trío madrileño liderado por Juancho, irmán do propio Leiva. Ofrecerán un concerto no que mostrarán o seu pop-rock de alta calidade que, a recado, fará as delicias dos seus seguidores.

Xunto a eles estará Sidonie, unha das grandes bandas de rock españolas que, ao longo de máis de dúas décadas de andaina, seduciron ao público co seu pop brillante e inmediato, secuencias electrónicas, rock pesado, psicodelia, letras surrealistas e ata unha habanera.

2022 foi, sen dúbida, o ano de Cupido. A banda formada polo barcelonés Pimp Flaco e os canarios Luichi Boy, Toni D, Al e Dannel, volve ao rodo tras unha longa tempada de descanso e coa mesma obsesión coa que irromperon na escena do pop independente.

A cuarta confirmación é Cariño, que se deron a coñecer en 2018 cunha versión dun tema de C. Tangana. E saíron máis que airosas. Comezou aí unha fulgurante carreira musical que inclúe xa dous álbums de estudo ou a súa actuación no prestixioso festival Coachella.

As entradas para o Atlantic Fest están á venda na páxina web oficial do festival www.atlanticfest.com, a un prezo de 45 euros ata o 15 de marzo.