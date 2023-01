Postais con Heidi e o seu avó chegan como agasallo creativo ao Centro de Maiores de Campolongo

Postal de Heidi e o seu avó, entregada aos residentes do Centro de Maiores de Campolongo © Damián Gómez Figueiras - O Garaxe Hermético

Dentro da actividade solidaria que se xerou ao redor do Centro de Maiores de Campolongo por mor da proposta realizada polo director Juan José López Peña demandando cartas de Nadal ás persoas residentes neste espazo, seguen sumándose novas iniciativas.

Nas últimas horas, o ilustrador Kiko da Silva, director de O Garaxe Hermético, entregaba neste centro pontevedrés as postais do Nadal elaboradas por alumnado do Curso Profesional de Banda Deseñada e Ilustración.

Trátase de tarxetas con personaxes de cómic e de televisión propios da época en que os residentes eran aínda menores de idade, nos anos máis clásicos do cómic. A iniciativa busca, segundo indica o propio Kiko da Silva, que estas postais fáganlles lembrar bos momentos da infancia. Personaxes como Heidi, Carpanta, Rompetechos ou Zipi e Zape, recreados polo alumnado de O Garaxe Hermético, ofrecen ese elemento humorístico que uniu a varias xeracións.

Estas postais súmanse ás máis de 10.000 cartas que se recibiron no centro e mostras solidarias de particulares e colectivos que quixeron mostrar o seu apoio ás persoas maiores durante estas datas.