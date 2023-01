O papel da escultura contemporánea en Galicia, a debate no Museo de Pontevedra

Catro horas de reflexión e debate sobre a escultura contemporánea en Galicia no século XX e cal é a situación da formación e o traballo escultórico na actualidade. É o que ofrecerá o seminario organizado polo Museo de Pontevedra e a Facultade de Belas Artes.

Baixo o nome "A escultura galega contemporánea. Estado da cuestión", este seminario será o xoves 19 de xaneiro de 16:30 a 20:30 horas no Edificio Castelao, con acceso libre e de balde.

Haberá dúas conferencias a cargo do profesor Miguel Anxo Rodríguez e da comisaria da exposición Silverio Rivas. Eloxio do silencio, Beatriz de San Ildefonso, e unha mesa redonda coas artistas Amaya González Reyes, Basilisa Fiestras e Javier Tudela.

O seminario abordará tanto a recepción en Galicia das discusións que tiveron lugar sobre a escultura no ámbito internacional durante o século XX, como os desprazamentos da disciplina nas últimas décadas.

Miguel Anxo Rodríguez, profesor de historia da arte na Universidade de Santiago de Compostela, pronunciará a conferencia "Breve historia da escultura contemporánea en Galicia".

Nela partirá dos debates actuais en torno á arte no espazo público para revisar cento cincuenta anos de escultura en Galicia. Desde as obras que trataban de resignificar as prazas e alamedas das vilas do XIX ata a análise dos procesos de traballo e os materiais usados na actualidade, nunha disciplina que se escinde entre o e espazo expositivo e o espazo público urbano.

A mesa redonda "Falar da escultura hoxe" reunirá a Amaya González Reyes, artista e profesora de Debuxo en educación secundaria e Basilisa Fiestras e Javier Tudela, ambos artistas e profesores do departamento de Escultura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra.

Xosé Manuel Buxán Bran, decano da facultade, moderará un debate sobre a formación e o traballo escultórico na actualidade, sobre o lugar da escultura no contexto expositivo galego e internacional e sobre as perspectivas de futuro ante a disolución das fronteiras disciplinares.

Na conferencia "Eloxio do silencio. Unha achega a Silverio Rivas", Beatriz de San Ildefonso analizará a traxectoria de Silverio Rivas (Ponteareas, 1942) a través dun percorrido polas súas obras desde os inicios na abstracción ata a actualidade.

A responsable da área de coleccións do Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, será a encargada de presentar o seminario, que concluirá cunha visita á exposición -que se pode contemplar ata o 5 de febreiro-, guiada pola comisaria e polo propio artista.

A mostra presenta arredor de 60 pezas de Silverio Rivas que cubren a súa obra desde os inicios na abstracción nos anos 70 do pasado século ata os seus traballos actuais, entre as estruturas xeométricas e a creación a partir de obxectos cotiáns atopados ao azar.

A selección de obras inclúe o seu traballo con materiais tan diversos como o granito, o bronce, a madeira, a cerámica ou o aceiro, entre outros, e o seu uso de solucións como a ensamblaxe, as esculturas articuladas, o pulido perfecto das pezas e a apertura de ocos e fisuras.