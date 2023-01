Despois de dous anos de parón o coro do campus recupera a súa voz

Ensaio do coro do campus © Universidade de Vigo

Despois de seis anos de traxectoria, a pandemia provocada pola covid-19 provocou en 2020 un parón de case dous anos na actividade do coro do campus de Pontevedra.

O pasado mes de outubro o coro retomaba a súa actividade logrando reunir nestes meses un grupo 25 persoas, que, nos ensaios que levan a cabo cada semana, traballan baixo a dirección do profesor Marco Lucato na preparación dun novo repertorio.

O director lembra que continúa aberta a posibilidade de novas incorporacións nos ensaios que levan a cabo cada martes entre as 16.00 e as 18.00 horas na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

As sesións combinan un bloque inicial centrado na linguaxe musical coa preparación dunha serie de pezas de diferentes épocas e estilos.

O obxectivo é que nos próximos meses a agrupación poida realizar de novo unha actuación.