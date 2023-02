Unha alumna de Marcón acada o segundo premio do I Concurso de Debuxo Infantil 'A Supercasa'

'A casa imaxinaria', de Nadia Fernández, obtivo o segundo premio no I Concurso de Debuxo Infantil 'A supercasa' © Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 'Casa-árbol conectada a casas del árbol', de Xoán Arosa García, terceiro premio na 1ª categoría do concurso © Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia Escolares de Marcón que participaron no Concurso de Debuxo 'A supercasa' © CEIP de Marcón

Xa se coñece a lista de debuxos gañadores do primeiro concurso de Debuxo Infantil 'A supercasa", unha iniciativa da Delegación de Pontevedra do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG). Esta proposta busca dar a coñecer aos escolares a importancia que ten a arquitectura na calidade de vida e benestar da sociedade.

A esta primeira edición presentáronse ao concurso 266 debuxos realizados por estudantes con idades comprendidas entre os 5 e os 12 anos repartidos en distintas categorías: na primeira participaba alumnado de primeiro e segundo de Primaria; na segunda, de terceiro e cuarto; mentres que na terceira eran estudantes de quinto e de sexto.

Cada un ofreceu a súa visión de como debe estruturarse unha casa ideal. Finalmente outorgáronse 24 premios, entre galardóns principais, accésit e mencións especiais, coa seguinte repartición:

1ª CATEGORÍA

1 - Enzo Granxa Cortegoso, de Moaña, co debuxo 'A casa dinosauro'. O premio consiste nunha tarxeta de 250 euros para empregar en material de educación plástica ou libros.

2 - Nadia Fernández Vázquez, da parroquia pontevedresa de Marcón, por 'A casa imaxinaria'. Recibe un premio de 150 euros en tarxeta trocable.

3 - Xoán Arosa García Polo, de Pontevedra, co seu debuxo 'Casa-árbol conectada a casas del árbol'. O premio é de 100 euros en material educativo ou libros.

Lucas Rodríguez de Vigo e Miguel Xiaozhu Doce da Coruña gañaron nas outras dúas categorías deste certame, segundo a decisión do xurado, que estaba integrado polo artista gráfico Luís Davila, como presidente; Celia Arcos, licenciada en Belas Artes; Tania Solla, ilustradora; Anselmo Villanueva, presidente da Delegación en Pontevedra do COAG; Carlos Berride, tesoureiro da Delegación en Pontevedra do COAG; e María Pierres, secretaria da Delegación pontevedresa do COAG.

A concellería de Educación do Concello de Pontevedra, que colabora neste concurso, concedía doce accésit, premiados con vales de 75 euros para investir en material escolar.

Todos os premios poden consultarse na páxina web do Colexio Oficial de Arquitectos de Pontevedra. O acto de entrega dos galardóns celebrarase na primeira quincena de marzo.