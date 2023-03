O Pavillón de Príncipe Felipe estrea o mural "O abrazo", da artista Diana Bama

O Pavillón do Centro Príncipe Felipe xa loce nunha das fachadas o mural "O abrazo", que a artista Diana Bama vén de pintar.

Esta imaxe dunha reconfortante aperta entre dúas mulleres é unha nova acción artística do programa da Deputación de igualdade e loita contra as violencias machistas "Mulleres en Acción. Violencia Zero". Simboliza a sororidade e o apoio mutuo entre as mulleres.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva incidiu no papel da arte "como axente mobilizador de conciencias e un elemento clave para transformar as sociedades", especialmente en programas como "Violencia Zero", onde "visibilizamos ás mulleres da creación que traballan en Galicia e elaboran pezas artísticas como accións para combater a desigualdade e as violencias machistas".

Diana Bama é unha creadora multidisciplinar que plasma o seu traballo sobre diferentes soportes e a través de distintas técnicas, e combina o campo da arte urbana, a escultura, o debuxo e o tatuaxe. Converte as paredes e rúas en paisaxes das súas personaxes. Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia, fixo a Mestría en Artes Visuais pola Universidade Nacional Autónoma de México e en 2014 comezou o proxecto persoal titulado "Ecofeminismo como proxecto de vida".