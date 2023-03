Uxía e Javier Ruibal chegan ás Matinés do Principal cun retrato musical de Rosalía e Lorca

Javier Ruibal e Uxía © Uxía

Uxía e Ruibal estarán no Principal de Pontevedra, nun concerto coa poesía musicada de Rosalía e Lorca, ás 12.30 horas do 25 de marzo.

O concerto encadráse dentro de 'As Matinés do Principal', o ciclo de música matutino do Teatro Principal de Pontevedra.

As Matinés, baixo o lema "música en vivo para todos os públicos", leva xa anos programando a concertos de artistas como Guadi Galego, desprendéndose da idea de que as mañás están reservadas aos espectáculos infantís. As entradas están xa á venda na páxina web de ataquilla.com.

Uxía e Ruibal teñen xa unha ampla experiencia musicando poetas. Este traballo é un paso máis nunha historia de amizade e complicidade que quere seguir o camiño iniciado por Lorca de Granada a Santiago, "selando a irmandade norte-sur e a proximidade de espírito e de ideais; poñer no centro o que nos une e non o que nos separa, tender pontes da túa casa á miña" sobre os versos e a alma de dúas figuras universais.

'De tu casa a la mía' é un retrato musical de dous poetas universais, Rosalía e Lorca, da man e do sentimento de dúas almas que tratan de poñer ás á poesía de ambos autores. Farano con novas melodías que nos fagan coñecer máis a fondo a súa obra e tamén descubrir a profunda admiración que Lorca sentía por Rosalía, nesa unión norte-sur presente na súa poesía.