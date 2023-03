Sesión de cine para coñecer o matemático que dá nome ao CPI Domingo Fontán

Domingo Fontán Rodríguez, matemático e xeógrafo © Consello da Cultura Galega

Este venres 10 de marzo, o CPI de Portas acollerá a proxección do documental 'Fontán, o primeiro rostro de Galicia'. O matemático e xeógrafo Domingo Fontán (Portas, 1788 - Cuntis, 1866) dá nome ao centro educativo.

Esta actividade impulsouna o departamento de Patrimonio Documental e Bibliográfico da Deputación de Pontevedra. A finalidade do proxecto é dar a coñecer aos centros educativos da provincia a un dos científicos máis relevantes da historia de Galicia. Neste caso, o traballo audiovisual presentarase no lugar de nacemento do estudoso.

A peza audiovisual fará un percorrido pola historia e a orografía galega, incluíndo entrevistas de especialistas e nocións sinxelas de matemáticas e xeografía. No colexio de CPI Portas estará presente a decana da Facultade de Matemáticas, catedráticos en Xeografía, enxeñeiros de camiños e personalidades como Alberto Fortes. Todos eles manterán unha conversa cos estudantes.

Tamén acudirá o equipo realizador da proxección, Kaito Estudos, que introducirá o documental e realizará posteriormente un coloquio. Desta forma, o alumnado de 1º e 2º de Bacharelato e os profesores de Xeografía de Portas coñecerán a vida do matemático e xeógrafo Domingo Fontán.

Ademais, todos os presentes reflexionarán sobre o Mapa Cartógráfico de Galicia de Fontán, o primeiro de España realizado con metodoloxía científica e coa tecnoloxía do século XIX. Tamén coñecerán instrumental para medir distancias e ángulos, similar ao de Fontán e poderán comparalo co actual.

O documental proxectarase no IES de Mos, no IES de Chapela (Redondela), CPI Mosteiro-Meis, IES de Ponteareas, CPI Manuel Suárez (O Rosal), CPI Santa Lucía (Caldas de Reis), IES Pintos Colmeiro (A Estrada), IES de Pontecaldelas e IES Poio.