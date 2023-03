Volve a Aña Urbana este sábado 1 de abril con música e forza rural

Presentación da Aña Urbana 2023 © Mónica Patxot Aña Urbana © A.C. Trépia

Carme da Silva, concelleira de Festas, presentaba este xoves o retorno de Aña Urbana, un evento que se recupera no Concello de Pontevedra despois dos anos marcados pola pandemia da covid-19.

A cita será este sábado 1 de abril na carpa que se instalará na Praza do Concello cunha programación chea de actividades desde as 11.00 horas ata as 01.00, máis de doce horas marcadas por música tradicional, rutas pola cidade e charlas didácticas.

A asociación cultural Trépia encárgase da organización desta proposta que será unha festa ao grande, segundo Carlos Riquelme, representante do colectivo, que destaca o traballo en comunidade que se esconde tras esta iniciativa que leva máis de dez edicións recollendo a esencia co cultivo da terra.

A programación prevista é a seguinte:

• 11.00 horas - Apertura da carpa

• 11.30 horas - Sorteo itinerario roteiros (grupos participantes)

• 12.00 horas - Roteiro por grupos polo centro histórico

• 14.00 horas - Pausa para a xantar

• 15.00 horas - Obradoiro de Regueifa (con Rabelo e Alba María)

• 17.00 horas - Obradoiro de toques de leghón (con Xandre Outeiro)

• 17.30 horas - Obradoiro de "baile do ramo" (con Álvaro Carballo)

• 18.00 horas - Faladoiro con Luís Prego

• 19.00 horas - Actuación da Escola A. C. Trépia

• 21.00 horas - Concerto (Abril)

• 22.00 horas - Concerto (Pan Sen Fron)

• 23.00 horas - Serán (micro aberto)

• 01.00 horas - Peche da carpa