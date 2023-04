Nee Barros presenta "Non estamos quebrades", o libro gañador do V Premio María Victoria Moreno

Presentación do libro "Non estamos quebrados" © Mónica Patxot Presentación do libro "Non estamos quebrados" © Mónica Patxot

Este luns presentouse Non estamos quebrades, a obra gañadora do V Premio María Vitoria Moreno. Ao acto asistiu o seu autor, Nee Barros, xunto á concelleira de Cultura Carme Fouces, que mostrou "moito orgullo" explicando que a persoa premiada comezou a ir ao Salón do Libro desde os seus primeiros anos de vida.

"Xa son cinco anos que levamos premiando a literatura infantíl e xuvenil non marco do Salón do libro", explicaba Fouces. A edil de Cultura definía esta obra como un libro referencial, calificando a Nee Barros como un "autor do século XXI".

Non estamos quebrades toca temáticas actuais, que sempre estiveron invisibilizadas e que agora comezan a falarse e a normalizarse, explicou a concelleira. "O resto da cidadanía temos que ser o suficientemente humildes para sentarnos a escoitar e aprender", afirmaba Fouces.

A presentación tamén contou coa presenza de Andrea Jamardo, editora de Cuarto Inverno; Andrea Barreira, xurado da V edición do Premio; e Begoña Llacer, filla de María Vitoria Moreno.

Andrea Jamardo explicou que, nos últimos anos, o Premio María Vitoria Moreno se esta consolidando xa que "cada ano recibimos máis orixinais, o cal é un indicativo do agarimo que lle ten a xente a esta autora", refiriéndose á escritora de obras como Mar adiante

Doutra banda, a representante do xurado, Andrea Barreira, definiu a obra de Nee Barros como un "libro valente e necesario". Para Andrea, o autor logra plasmar unha mensaxe marabillosa, retratanto a amizade á perfección.

Barros quixo falar sobre a súa obra explicando que "eu tento que a miña escrita sexa un acto consciente que tente representar realidades que non vexo representadas noutras ficcións".

Outro dous temas que quixo destacar o seu "autore", tal e como Nee se define, é a importancia de resaltar a referentes anteriores que xa sacaron temas sobre os que reflexionar e profundar, aínda cando non era o habitual, tal e como facía María Vitoria Moreno.

Finalmente, Barros confesou: "Ás veces cústame crer nas cousas que escribo", pero explicou que a boa acollida que está a ter a obra, que xa se atopa dispoñible nas librerías, é algo que o axuda moito.