O Museo de Pontevedra acolle un debate sobre o papel dos museos provinciais na actualidade

Museo de Pontevedra © PontevedraViva

O vindeiro venres 21 de abril celebrarase no Museo de Pontevedra Museos provinciais. Á procura dun relato común, un seminario en colaboración coa Rede Museística Provincial de Lugo.

O acto contará cunha sesión de mañá e outra de tarde, e abordará temas como o devir histórico e o futuro dos museos provinciais. O acceso será libre e as persoas que queiran un certificado de asistencia terán que inscribirse até o 20 de abril escibiendo ao correo reservas.museo@depo.gal.

O debate virará ao redor das implicacións dos museos no ambito provincial, das narrativas que se poden construír a partir das coleccións dos museos e de como cumprir a súa función investigadora atendendo á súa singularidade.

A sesión matinal contará coa participación do director do Museo de Pontevedra, José Manuel Rey; a directora do Provincial de Lugo, Aurelia Balseiro; ou director do Arqueolóxico Provincial de Ourense, Xulio Rodríguez; e ou museólogo Felipe-Senén López.

O director do Museo de León, Luís Grau, pronunciará a conferencia Museos provinciais: o convidado extravagante​; o museólogo e historiador Felipe Arias, pola súa banda, realizará unha charla sobre Os museos provinciais non sistema museístico galego.

As sesións da tarde contarán con Susana Soto, directora do San Telmo Museos, de Donostia-San Sebastián; María Auxiliadora Chamas, conservadora do Museo de Cádiz e presidenta de ICOM España; e Manuel Ramos, director do Museo Arqueolóxico e Etnolóxico de Granada.

Sobre a investigación desenvolvida desde os museos provinciais falarán Jaime Vicente, director do Museo de Teruel; Virginia Garde, coordinadora xeral de Desenvolvemento de Públicos e Seguridade do Museo Nacional do Prado; e Pilar Fatás, directora do Museo Nacional e Centro de Investigación de Altamira.