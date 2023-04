Como imaxinan o futuro unha cantautora, unha arquitecta, unha enxeñeira informática e unha escritora?

Xornada de traballo do proxecto 'Do Desequilibrio aos Soños compartidos. Construción de narrativas de futuro sostibles' © Feitoría verde

O Local Social do Gorgullón acolle desde o pasado mes de novembro as xornadas de traballo do proxecto 'Do Desequilibrio aos Soños compartidos. Construción de narrativas de futuro sostibles', promovido desde as Concellerías de Montes e Cultura.

Neste tempo, un grupo interxeracional de 12 persoas estivo traballando ao redor da emerxencia climática e a necesidade de elaborar relatos utópicos para inspirar o necesario cambio cultural que esixe a crise ecosocial.

O proxecto terá como peche as xornadas de 'Pontevedra Utópica. Do Desequilibrio aos soños compartidos', entre o 27 e o 29 de abril. Nelas participarán a cantautora Sés, a arquitecta Cristina Botana, a escritora María Reimóndez e a enxeñeira informática Laura M. Castro. Ademais, representarase a obra 'As Fillas Bravas e o Mito de Casandra'.

As actividades das xornadas levaranse ao cabo no Convento de Santa Clara os días 27 e 28 de abril, e na Praza da Curtidoira, o día 29 de abril.

No primeiro destes diálogos, a cantautora Sés e a arquitecta Cristina Botana conversarán sobre o papel da música e o urbanismo na construción de narrativas de futuro máis ou menos utópicas e sobre as interseccións posibles ou desexables entre ambas disciplinas. A conversa terá como título 'Banda sonora para unha nova forma de habitar o mundo'.

No segundo dos Diálogos Utópicos, a enxeñeira informática Laura M. Castro e a escritora e activista María Reimóndez falarán sobre as distintas formas de elaborar relatos e realidades utópicas, da literatura ao mundo virtual e volta na palestra 'Construíndo relatos, construíndo realidades'.

As conversas contarán tamén coa participación de Iseo a Moura, do colectivo Narración Oral Galega (NOGA), que introducirá e pechará os diálogos con historias que nos permitan buscar no pasado elementos a recuperar para un futuro.

A entrada será de balde até completar aforo, en horario de 20:00 a 21:30.

As xornadas rematarán o sábado 29 de abril, ás 13 horas, cunha representación teatral sobre cambio climático na praza da Curtidoira da man de As Fillas Bravas.