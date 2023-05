A antiga cafetaría de Belas Artes ofrece a última mostra deste curso con obras de 16 estudantes

As convocatorias abertas para a adxudicación da cafetería da Facultade de Belas Artes quedaron desertas. Por este motivo, o Decanato converteu este espazo en O Abrigo, unha sala de exposicións e actividades destinadas ao alumnado do centro ao longo do ano.

Alí pódese visitar xa a última exposición deste curso na que a cor cobra unha especial importancia. O colectivo de estudantes Refugallo encargarse de coordinar a mostra con obras de 16 estudantes do centro con propostas pictóricas, pezas escultóricas, debuxos e gravados.

Pódese visitar ata o 2 de xuño e os traballos pertencen a Ana de Juana González, Ainoa Simons, Laura David Cavidades, Cristina Souto, Lili Algo, Sara Marín, Alexia Domínguez, Martinna Migliarini, Marta Suárez, Laura Carnero, Taro, Paula Romero, María Paulina Petz, Candela Eira, Paloma Musso e Bruno Castro.

Por outra banda, Manolo Dimas, profesor da facultade e artista, presenta un novo traballo 'Die Balue Nackte' na edición da feira de arte contemporánea Arco que se inauguraba este xoves en Lisboa.

Trátase dun traballo realizado expresamente para Arco Lisboa por parte deste artista que participou en varias edicións de Arco Madrid ao longo do últimos trinta anos.