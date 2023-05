RADIO.- Lorenzo Silva: "Vivimos nunha sociedade onde permanentemente tentamos quedar ben e ás veces quedar ben atenta contra a túa verdade"

Que é unha mala persoa?, existen malas ou boas persoas por natureza?, ése boa ou mala persoa as vinte e catro horas e cada un dos días?, pódese ser mala persoa tendo principios e valores? ... son algunhas das preguntas que expomos no podcast 'Cara a cara' a Lorenzo Silva con motivo da novela que actualmente promociona: 'Púa'.

Nunha das súas respostas sinálanos que: "eu non coñecín a ningunha persoa en quen a maldade estivese sempre de servizo e iso que coñecín a persoas bastante escuras que mesmo estaban no cárcere, pero sempre había un escintileo de humanidade".

A novela 'Púa' leva o nome do seu protagonista, un libreiro que ante a petición dun antigo compañeiro volve ao seu pasado co fin de cumprir a misión que lle encomenda: "a súa filla corre perigo e ten que afastala da vida que leva e de quen a rodea, custe o que custe". Púa é un home que formou parte de "a guerra sucia do Estado".

Lorenzo Silva empezou a escribir en terceira persoa pero decidiu cambiar e relatar en primeira, implicándose como autor e implicando ao lector: "ao facelo así e poñer ao lector dentro do personaxe tamén tiven que exporme cal era a súa actitude e tiven claro que el non ía buscar a aprobación do lector", explica.

De feito déixao claro o protagonista da novela. Nese punto da charla, Lorenzo Silva di: "vivimos nunha sociedade onde permanentemente tentamos quedar ben e ás veces quedar ben atenta contra a túa verdade".

Con 'Púa' o escritor quixo asinar unha historia universal: "mergullar na dimensión que ten o mal e como está dentro da condición humana".

Pódese escoitar o podcast completo na ligazón que se adxunta ou tambíén descargalo desde a web de PontevedraViva Radio.