O ciclo de cinema euroárabe Amal en Ruta regresa ao Principal

O ciclo de cinema euroárabe ‘Amal en Ruta’ regresa ao Teatro Principal de Pontevedra do 4 ao 8 de setembro.

O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez e o director da Fundación Araguaney-Puente de Culturas, Fernando Méndez presentaron este xoves no Concello de Pontevedra a oitava edición deste ciclo de cinema que ten como obxectivo achegar a sociedade árabe a Galicia, "rompendo cos estereotipos e ofrecendo unha visión ampla e multidimensional desta cultura tan heteroxénea".

Fernando Méndez sinalou que ‘Amal’ é a iniciativa cultural cinematográfica "máis importante e lonxeva do audiovisual sobre o mundo árabe, con 20 anos de traxectoria", e co paso do tempo consolidouse como un referente, "fidelizando espectadores de todas as idades e xerando un debate crítico e actual sobre o mundo árabe e a súa contribución á cultura universal".

As cinco películas que se proxectarán de forma gratuíta, ás 21 horas no Teatro Principal, abordan temáticas sobre a muller e a infancia.

"Veremos un cinema comprometido, un cinema árabe marcado polos procesos históricos aos que veu sometido o pobo árabe e, por suposto, á colonización que padeceron e que aínda hoxe seguen sufrindo, e mesmo unha historia marcada pola nosa incapacidade para asumir formas de ver e vivir o mundo diferentes", explicou o concelleiro.

Trátase de tres longametraxes de ficción e dous documentais, que tiveron un "considerable recoñecemento" nos principais festivais de cinema internacionais.

PROGRAMACIÓN

Para o luns, 4 de setembro, programouse a longametraxe de ficción "1982", primeira película dirixida por Oualid Mouaness que acabaría sendo seleccionada para representar ao Líbano na 92ª edición dos Premios Óscar en 2020.

O martes, 5 de setembro, poderase ver "The Captains of Zaatari", un documental de Ali O Arabi que conta a historia de dous amigos sirios que viven en Zaatari, un campo de refuxiados de Xordania, e que soñan con converterse en xogadores de fútbol profesionais.

O mércores, 6 de setembro, será a quenda para a longametraxe de ficción "Farha", da directora xordana Darin J. Sallam que relata a historia dunha adolescente na Palestina do ano 1948 cando as forzas de ocupación israelís invaden o seu pobo e cercan o seu domicilio.

A programación continúa o xoves, 7 de setembro, co documental "Mayor" que segue os pasos de Musa Hadid, alcalde de Ramallah, capital de facto e centro cultural do estado palestino.

Por último, o venres 8 de setembro, péchase o ciclo con "You resemble úname" película da directora Dina Amer que conta a historia desta moza criada nos suburbios de París cunha vida marcada polos abusos, a pobreza e a marxinación.