Vilagarcía celebra o 150 aniversario da primeira liña de ferrocarril de Galicia

O venres 15 de setembro cúmprense 150 anos dun feito histórico e clave para o desenvolvemento económico e demográfico de Galicia: a posta en marcha da primeira liña ferroviara en territorio galego, a que unía as estacións de Cormes e Carril.

Con motivo desta data, os concellos de Vilagarcía e Santiago organizan conxuntamente unha serie de actos conmemorativos sobre un fito que marcou tamén o futuro da localidade carrilexa e, por extensión, de toda Vilagarcía e a súa contorna.

Unha exposición itinerante, conferencias e a reinauguración do Museo do Ferrocarril de Vilagarcía (Mufevi) son os actos a desenvolver nas vindeiras semanas e que contarán con representación institucional de ámbalas dúas cidades.

O programa abrirase o venres 15 en Cormes (Santiago) con representación institucional do Concello de Vilagarcía na inauguración da exposición sobre a construción da primeira liña ferroviaria galega, do contexto histórico e social no que se desenvolveu e da repercusión que tivo a chegada do tren e a conexión do tráfico de mercancías por terra e mar.

Comisariada por Carlos Abellán, expresidente da Fundación de Ferrocarriles Españoles, ex director do Museo de Ferrocarril de Madrid e actual presidente da Asociación Compostelana Amigos del Ferrocarril, a mostra chegará a Carril o 18 de outubro. Nesa mesma xornada tamén se celebrará unha conferencia sobre o tema.

Estas dúas actividades serán o paso previo á esperada reinauguración do Mufevi, que terá lugar o día 21 e que contará coa presenza do alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, e da alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

Os traballos para a reapertura do centro museístico na antiga estación ferroviaria de Carril, na que remataba a primeira liña do trazado ferroviario de Galicia, están practicamente rematados a espera de ultimar o acondicionamento do exterior do inmoble.

A reformulación dos contidos do museo está executada a través do proxecto elaborado pola firma Trivium Estratexias en Cultura e Turismo S.L. cun orzamento de 48.200 euros. A actuación permitiu actualizar e ampliar os contidos, modernizándoos e dotándoos de maior atractivo, accesibilidade e comodidade para todas as persoas que visiten a infraestrutura cultural.

Tamén se reorganizaron os espazos expositivos nos distintos andares e redistribuíron os materiais e maquetas existentes.

Nos vindeiros días procederase a pintar a fachada do edificio, que recuperará a cor branca orixinal que tiña a antiga estación de Carril, e procederase á instalación da antiga aguada cedida pola Fundación de Ferrocarriles Españoles. Este guindastre hidráulico, que estivo en uso entre 1945 e 1960, utilizábase para abastecer de auga as antigas locomotoras de vapor e colocarase na explanada de acceso ao Mufevi.