Artistas do cómic reinterpretan a Picasso na nova exposición do Café Moderno

Mostra "Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo" © Afundación Mostra "Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo" © Afundación

Coa chegada do outono regresa a programación expositiva do Café Moderno de Pontevedra. E farao cunha singular mostra que, a recado, atraerá por centos de visitantes. Será Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo.

A mostra, que ofrecerá ao público novas formas de achegamento e de coñecemento da enorme produción picassiana, exhibirá a arte do eterno pintor malagueño a través das reinterpretacións de diversos artistas de cómic.

Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo abrirá as súas portas o vindeiro mércores 27 de setembro e reunirá o traballo de 40 recoñecidas autorías galegas e españolas, en cuxas viñetas e creacións de moi diversos soportes percíbese a pegada do gran Picasso.

Paco Roca, Eneko, Ángel de la Calle, Javier Olivares, María Herreros, Tony Fernández Pons, Laura Pérez Vernetti, Idígoras y Pachi, David Rubín, Jacobo Serrano, Cynthia Alonso ou Óscar Raña son algúns dos autores que compoñen este orixinal retrato sobre o pintor malagueño.

Convivindo coas clásicas historietas en papel, na exposición móstranse cómics en lenzo, obras en gran formato, cómics despregados no espazo, instalacións específicas ou xogos de mesa experimentais.

O percorrido expositivo estrutúrase en varios apartados, comezando con "O mito de Picasso", que mostra a súa carreira como artista, a súa encarnación como mito da xenialidade e vangarda, ou a súa figura como icona pop do noso tempo.

En "Picasso e outros artistas", abórdase a súa relación con outros pintores coetáneos como Dalí, Mirou ou Duchamp ou outros aos que admiraba como O Greco, Velázquez e Goya; e "A guerra civil española e Guernica" trata o posicionamento de Pablo Picasso a favor da República.

"Grafismos e linguaxes" presenta, pola súa banda, os diversos estilos pictóricos que o artista crea ao longo de toda a súa carreira e, en especial, a súa participación na creación da linguaxe cubista; e "Iconas picassianos e herdanzas gráficas" mostra a influencia de Picasso en obras actuais.

A mostra complétase con "Outra visión sobre Picasso", que exhibe a diferente percepción do mito de Picasso fóra de España a través da mirada do importante historietista arxentino Liniers, autor da tira de prensa Cosas que, se cadra, pasáronlle a Picasso.

As exposicións que Afundación organiza en Pontevedra forman parte do seu programa Cultura por alimentos, unha iniciativa que apela á participación da cidadanía e responde o chamamento solidario para a doazón de produtos non perecedoiros.

Estas doazóns pódense depositar nos contedores habilitados para o efecto nas sedes e centros de Afundación onde se desenvolve toda esta actividade cultural.