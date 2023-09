Pontevedra acollerá en setembro de 2024 o Congreso Nacional de Numismática

A cidade de Pontevedra acollerá do 12 ao 14 de setembro a décimo sexta edición do Congreso Nacional de Numismática, un foro de debate sobre o futuro do estudo e a divulgación desta disciplina.

Este encontro, organizado pola Sociedade Iberoamericana de Estudos Numismáticos (SIAEN) e o Museo de Pontevedra, prevé reunir aos maiores expertos e profesionais da numismática en España.

O congreso, que se retoma tras celebrar a súa última edición en Barcelona en 2018, virará ao redor da xeración e a transferencia do coñecemento na numismática e incluirá unha ampla programación de conferencias e mesas de debate.

Ademais, haberá tamén presentación e comunicación de estudos recentes sobre coleccións, novos achados e proxectos de investigación en desenvolvemento, exhibicións de pósteres e diversas actividades didácticas, segundo explica a organización.

A coordinación científica do congreso correrá a cargo de Antonio Roma Valdés, doutor en Historia pola Universidade de Santiago, investigador e experto en moeda medieval.

Esta edición pretende, segundo a SIAEN, xerar un espazo de diálogo común no que participen especialistas e persoas iniciadas, achegar a disciplina a quen non a coñece e crear novas dinámicas que garantan o seu porvir.

Desde que en 1972 se celebrara a primeira edición en Zaragoza, o Congreso Nacional de Numismática é o espazo no que se dan a coñecer os últimos achados monetarios e onde se intercambian coñecementos entre museos, investigadores e coleccionistas.

A elección do Museo de Pontevedra como sede da próxima edición está relacionada coa importancia da colección numismática que posúe.

Esta colección, cuxo orixe está nos fondos monetarios que reuniu a Sociedade Arqueolóxica, fundada en 1894, conta con preto de 15.000 moedas doadas por particulares ou procedentes de escavacións arqueolóxicas e de adquisición a terceiros.

Entre eses fondos destaca a colección Blanco Cicerón, formada desde o século XIX, e as series de moedas acuñadas en Galicia.

A composición da colección abarca desde a antigüidade, con moeda grega, romana, árabe e bizantina, ata a correspondente á historia española desde a Idade Media á contemporánea, así como toda unha serie de moeda estranxeira de época contemporánea.