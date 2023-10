As cores e o seu significado, protagonizan unha exposición na Ferrería

Un mariñeiro rube pola xarcia dun barco ao caer o sol. Bos Aires, Arxentina © Bruce Dale / National Geographic Mostra "Cores do mundo" na Praza da Ferrería © Concello de Pontevedra

A Praza da Ferrería acolle a mostra "Cores do mundo" con 42 instantáneas de reputados fotógrafos de National Geographic que plasman nas súas imaxes a gran paleta de cores que compón o planeta Terra.

A exposición afonda na importancia de cada cor e nas súas connotacións. En India e en Xapón, o vermello significa pureza, mentres que en África é cor de loito e noutros países asóciase a potencia e forza.

As imaxes de fotógrafos como Joel Sartore, Steve McCurry, Lynn Johnson ou Jodi Cobb, entre outros, captan a esencia de paisaxes, culturas e tradicións de todo o globo, desde Papúa-Nova Guinea ata India pasando por Islandia, República Democrática do Congo, Chile ou Estados Unidos.

A mostra forma parte do programa Arte na rúa, a través do cal a Fundación "La Caixa" quere achegar a ciencia e a arte ás persoas fose do marco habitual de museos e salas de exposicións.

Na inauguración da mostra a alcaldesa accidental de Pontevedra, Eva Vilaverde afirmou que "Cores do mundo é unha viaxe máis que interesante que a Boa Vila poderá facer desde ou corazón dá cidade, lembrando ou colorido que é este mundo, ou diverso que é, e, por que non, ou abraiante e sorprendente que é en tantísimas ocasións".