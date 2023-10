Pezas de Richard Strauss, Poulenc e Farrenc abren o 30 de outubro a programación da Sociedad Filarmónica de Pontevedra

Zoar abrirá a programación da tempada musical da Sociedad Filarmónica © Sociedad Filarmónica de Pontevedra Rosalía Gómez Lasheras, pianista galega © Sociedad Filarmónica de Pontevedra Trío Pedrell © Sociedad Filarmónica de Pontevedra

O luns 30 de outubro comezará a tempada 102 da Sociedade Filarmónica de Pontevedra cun concerto a cargo do quinteto de vento Zoar e da pianista galega Rosalía Gómez Lasheras. Nesta primeira cita musical, os concertistas ofrecerán pezas de Richard Strauss, Poulenc e Louise Farrenc. Será a partir das 20.30 horas.

O 6 de novembro continará a programación cun recital do pianista serbio Misha Dacic, un destacado virtuoso que ofrecerá un programa cos Doce Estudos de Execución Transcendental de Liszt.

Xa o 22 de decembro chegará a actuación de Quartet Vivancos, agrupación que obtivo o primeiro premio do concurso Amics do Cambra Románica d'Andorra 2021.

Todos estes concertos celebraranse no Teatro Principal.

O novo ano continuará o programa na xornada do 29 de xaneiro co Trio Pedrell, destacado grupo do panorama musical español. Ofrecerán obras de Mendelssohn e Dvorák. A cita será tamén no Teatro Principal.

Xa o 1 de febreiro, a Sociedade Filarmónica en colaboración con Afundación presenta o primeiro concerto sinfónico da tempada coa Orquestra Sinfónica de Galicia, baixo a dirección de Andrés Salgado e a actuación do violinista Ludwig Dürichen. Está previsto no Auditorio Sede Afundación de Pontevedra.

Ese mesmo mes, o día 26, chegará ao Principal o concerto do dúo formado por Isabel Villanueva, instrumentista de viola e premio Ollo Crítico da Música Clásica de RNE, ademais de premio Cultura da Comunidad de Madrid 2019; xunto ao pianista François Dumont, quinto premio do Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin de Varsovia (2005).

A Real Filharmonía de Galicia, baixo a dirección de Baldur Brönnimann, ofrecerá o 15 de marzo un concerto sinfónico no Auditorio Sede Afundación coa música do ballet Estancia de Alberto Ginastera.

Jeaden Izik-Dzurko, pianista e primeiro premio do XX Concurso Internacional de Piano de Santande (2022), actuará o 9 de abril no Principal. Xa o 6 de maio, no mesmo escenario, o grupo Gara Quartet presentarán obras do Clasicismo.

A tempada concluirá o 17 de maio co terceiro concerto sinfónico. A Orquestra Sinfónica de Galicia será a protagonista baixo a dirección de José Trigueros e a intervención da cantaora Mariña Heredia. Interpretarán obras de Manuel de Falla e de Ernesto Halffter. Será no Auditorio de Afundación.

As entradas para os concertos estarán dispoñibles en Ataquilla.