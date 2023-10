Humor e improvisación, as bazas dun Galder Varas que visitará Pontevedra en maio

O humorista Galder Varas virá a Pontevedra a próxima primavera. Farao para presentar na cidade o seu último espectáculo, Esto no es un show.

Será o sábado 4 de maio, a partir das seis e media da tarde, no auditorio de Afundación.

As entradas para esta función, que se poden adquirir por 20 euros, pódense comprar xa a través da plataforma Ataquilla.com.

Galder Varas, moi popular polas súas creacións cómicas nas redes sociais, é un dos referentes a nivel nacional na improvisación en directo.

Esto no es un show é un espectáculo onde o cómico nado en Bilbao buscará deleitar ao público co mellor que sabe facer: interactuar e chancear coa súa audiencia.

Varas traballou escribindo para Comedy Central ou La Resistencia. No ámbito dos monólogos, leva desde 2017 subindo aos escenarios.

Foi galardoado co premio do público no Festival Sundance TV Shorts 2017 como guionista e director da curtametraxe Billy Boy. Ademais, participou en diversos proxectos para cinema, festivais e televisión como director e guionista.