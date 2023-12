Valioso triunfo do Arosa fronte á UD Ourense en Vilaxoán (1-0)

O Arosa recobra impulso coa importante vitoria conseguida este sábado fronte a un rival directo polos postos de play-off, a UD Ourense (1-0).

O conxunto arlequinado deixa así atrás dúas semanas sen gañar e volve a achegase á zona nobre, tras un partido que lle custou pechar e no que chegou a fallar dúas penas máximas.

Comezaron con forza os pupilos de Luisito no campo de Vilaxoán, onde se disputou o partido para preservar o céspede da Lomba para o duelo de Copa do Rei contra o Valencia, e aos 7 minutos tivo a primeira gran ocasión para adiantarse no marcador. Borja Míguez con todo non logrou bater a Álex Cobo desde o punto de penalti.

Por fortuna para o Arosa pouco despois chegaría o gol de Santi Figueroa, aos 18 minutos, que facía xustiza á ambición local.

Co marcador a favor, os de Vilagarcía buscaban facer dano á contra, estando preto de ampliar a súa vantaxe. Non o logrou e ao descanso chegouse cun escaso 1-0.

O Ourense chegaba con vida ao intermedio, e deu un paso á fronte ao comezo da segunda metade obrigando a replegarse ao Arosa. Tocaba defenderse e tentar golpear en saídas rápidas. O tempo iso si xogaba a favor e íase agontando, chegando sen cambios ao tramo final.

Puido de novo sentenciar o Arosa desde os 11 metros, pero non o conseguiu e tocou sufrir na prolongación para amarrar os puntos. Agora si xa se pode pensar na histórica cita copeira do próximo martes.