O Bergantiños dobrega o Pontevedra B na segunda metade (2-0)

O Pontevedra B non puido dar a sorpresa este domingo no campo do líder da Terceira RFEF e un dos máximos aspirantes ao acenso, o Bergantiños (2-0).

O filial granate, que viña de rabuñar un punto ante o Arosa, ofreceu resistencia nas Eiroas, cun once no que ademais do senegalés Guèye aparecía Valentín Jaichenco, tras quedar fóra da convocatoria do primeiro equipo.

Ao Bergantiños custoulle facer dano aos de Jesús Ramos, que conseguiron chegar ao descanso coas táboas no marcador.

Pouco durou na continuación, xa que un penalti por man dentro da área transformábao Álex Ramos no 1-0 batendo a Carlos.

Quedaba toda a segunda parte por diante, pero xa nos minutos finais e co Pontevedra B tentando sen éxito a igualada o que chegou foi o 2-0 definitivo, obra de Longo.

Coa derrota o filial granate segue en postos de descenso en Terceira RFEF, ao ser penúltimo con 10 puntos.

Consulta aquí a acta do partido entre Bergantiños e Pontevedra B.