O Portonovo, primeiro campión da Supercopa Galicia

Final da Supercopa Galicia entre Portonovo e Sofán en Balaídos © Real Federación Galega de Fútbol Final da Supercopa Galicia entre Portonovo e Sofán en Balaídos © Real Federación Galega de Fútbol Final da Supercopa Galicia entre Portonovo e Sofán en Balaídos © Real Federación Galega de Fútbol

A I Supercopa Galicia de fútbol xa ten gañador, e ese é o Portonovo SD, tras vencer este mércores 6 de decembro á SD Sofán (3-2) na final da competición disputada no estadio vigués de Balaídos.

Nun escenario de Primeira División e cunha importante presenza de afeccionados branquiazuis nas bancadas viviuse unha bonita xornada de fútbol que acabou deciciendo o gol dun home que coñecía á perfección o estadio, como é Dani Abalo, ex-xogador do Celta de Vigo.

O primeiro en golpear na final foi o Portonovo. Avisara un pouco antes e no minuto 22 Hugo Soto facía o 1-0 cun lanzamento de falta directa desde a frontal da área.

Respondeu o Sofán só sete minutos despois ao aproveitar Javi Souto un envío desde a banda esquerda ao segundo pau.

Os dous equipos buscaban facer dano en ataque, e o que volveu a encontra premio foi de novo o Portonovo no minuto 39, repetindo Hugo Soto aproveitando un rexeite dentro da área, aínda que do mesmo xeito que co 1-0 a alegría durou pouco e antes do descanso Fita poñía de novo as táboas no marcador.

Co 2-2 comezou a segunda metade, na que Hugo Soto rozou o 'hat trick' cun lanzamento de falta que se foi o pau.

Co paso dos minutos o cansazo fixo que se descontrolase o partido, gañando en emoción conforme se achegaba o final. Calquera detalle podía ser decisivo e o que levou o gato á auga foi o conxunto branquiazul nun lanzamento de esquina rematado de cabeza por Dani Abalo para facer o 3-2 que acabaría sendo decisivo.

Quedaban 12 minutos e o Sofán lanzouse con todo a por o empate, pero esta vez si o Portonovo defendeuse con acerto para levar o partido e o torneo. Unha alegría que se celebrou ao grande, e é que non todos os días se pode levantar un título.

PORTONOVO SD (3): Conde;,Renda, Hugo Soto, Charly (Lucas García, min. 46), Felipe (Varo, min. 88), Marcos, Dieguito (Lucas Aguín, min. 72), Eloy (Pichi, min. 65), Migui, Dani Abalo (Pabli, min. 88), Santi.

SD SOFÁN (2): Brais (Gardu, min. 46), Iván, Noé, Becerra, Braian, Fita (Luca, min. 69), Fabián (Taibo, min. 88), Bandera (Dani Pena, min. 88), Currás (Montero, min. 79), Martín, Javi Souto.

Árbitro: Carlos Martínez Fernández. Amoestou a Martín, Marcos, Iván e Eloy. Expulsou o adestrador da SD Sofán, Pablo Torreira, ao final do partido.

Goles: 1-0 Hugo Soto (min. 22), 1-1 Javi Souto (min.29), 2-1 Hugo Soto (min.39), 2-2 Fita (min-45+2), 3-2 Dani Abalo (min.78).

Incidencias: Final da Supercopa Galicia disputada no estadio de Balaídos ante un milleiro de afeccionados.