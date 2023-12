Boa actuación de Sergio Troitiño e Silvia Otero no Europeo sub 21 de Bucarest

Destacada actuación dos representantes do Mat's de Marín no Europeo sub 21 de Bucarest.

Sergio Troitiño (-87) perdeu nos cuartos de final e quedou a un paso das medallas, mentres que Silvia Otero (-49) cau en dous asaltos no primeiro combate.

Nos oitavos de final, Troitiño superou con comodidade ao chipriota Christou Nikolaos, en dous asaltos e por diferenzas de 12.

Sen embargo, nos cuartos enfrentouse ao ucraíno Artem Harbar, ofrecendo un combate moi disputado. O primeiro asalto estivo igualado ata os últimos segundos, nos que Nikolaos logrou escaparse e no segundo round, a falta de dez segundos, ía por diante Sergio (5-4). Harbar logrou remontar cunha acción arriba e non houbo tempo para recuperarse. O ucraíno foi subcampión de Europa sub 21.

Neste mesmo peso tamén competiu Silvia Otero, pero non tivo sorte. Caeu no primeiro combate ante Elif Sude Akgul (Turquía) en dous asaltos.