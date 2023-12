A última xornada do ano, solidaria en Pasarón e o Pavillón Municipal

Alimentos recadados en Pasarón no partido de Primeira RFEF contra o Rayo Majadahonda © Pontevedra CF SAD

O deporte pontevedrés arrima o ombreiro en asuntos sociais coincidindo coa última xornada do ano, prevista na maioría de deportes a próxima fin de semana de sábado 16 e domingo 17 de decembro.

Tanto o Pavillón Municipal dos Deportes como o Estadio Municipal de Pasarón serán escenario de iniciativas de colaboración cidadá.

O primeiro en levalo a cabo será a Sociedad Deportiva Teucro este sábado día 16 (20.00 horas) con motivo do partido de Primeira Nacional que enfrontará ao seu primeiro equipo co Calvo Xiria. A entidade azul anunciou para esta data unha recollida solidaria de alimentos en beneficio do Comedor Social de San Francisco.

"Ven a gozar do partido e trae 3 quilos de alimentos non perecedoiros que recolleremos á entrada do pavillón", solicita o Teucro.

Pola súa banda o Pontevedra Club de Fútbol levará a cabo a mesma iniciativa no encontro que lle medirá o domingo 17 (17.00 horas) ao RC Deportivo Fabril, no seu caso en beneficio do Banco de Alimentos.

Por último, na previa deste mesmo encontro, o colectivo de afeccionados Siareirxs Granates recollerá xoguetes novos ou en bo estado no bar A Pallota (de 12.00 a 16.30 horas) que será entregados á Asociación Boa Vida.