Fin de semana de premios para Antía Jácome: "Imos a por todas en París"

María Corbera e Antía Jácome, na XVIII Gala do Comité Olímpico Español (COE) © Comité Olímpico Español Teresa Portela, na XVIII Gala do Comité Olímpico Español (COE) © Comité Olímpico Español

Antía Jácome foi unha das grandes protagonistas deportivas da fin de semana, pero esta vez fose da auga, ao ser recoñecida por partida dobre pola súa gran tempada.

Por unha banda a canoísta pontevedresa recibiu xunto á súa compañeira e rival María Corbera o premio a 'mellor deportista do ano' na XVIII Gala do Comité Olímpico Español (COE) celebrada en Madrid.

Cabe destacar que durante 2023, en ano preolímpico, ademais de selar o seu pasaporte para os próximos Xogos Antía logrou grandes resultados deportivos, con dúas medallas de prata no Campionato do Mundo de Duisburgo e outros dous metais no Europeo, cun ouro e unha prata.

Uns resultados que fan mirar con optimismo cara a 2024, ano no que "imos a por todas en París", recoñeceu Jácome ao recibir o galardón do COE fixando as súas expectativas "tanto no barco dobre como no individual. Oxalá poidan ser dous ouros", afirmou.

Ademais Antía Jácome foi tamén un dos grandes nomes na XXXIX Gala Nacional organizada pola Real Federación Española de Piragüismo, na que foi distinguida como mellor piragüista de 2023.

Teresa Portela foi outra das figuras recoñecidas polo COE, recibindo o Premio Valores.