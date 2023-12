Se compraches a lotería do Pontevedra CF tes premio

Como cada ano, o deporte pontevedrés ha apostado no Sorteo Extraordinario de Nadal da Lotería Nacional coa venda de participacións para recadar fondos para custear a tempada e, como é o caso do Pontevedra Club de Fútbol, levarche un pequeno belisco do premio.

Neste sentido, o club granate apostou polo 34.486, un número que outorga 20 euros por cada participación de 4 euros.

Dos clubs que compartiron publicamente o número da súa participación este foi o único que foi premiado.

En todo caso, aínda queda a Lotería do Niño do día 6 de xaneiro, pola que apostaron clubs como o Waterpolo Pontevedra cos números 47.781 e 50.034.