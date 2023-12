Héctor García dá o salto á categoría sub23 co High Level - Gsport de Moaña

O ciclista de Poio Héctor García © High Level - Gsport

O ciclista de Poio Héctor García debutará a próxima tempada no pelotón elite e sub23. Farao da man do High Level - Gsport de Moaña, equipo que se reforzou para competir no calendario español e no portugués con ciclistas de proxección.

García, nacido en 2005, adestrará ás ordes de Antonio Llopis. Destacou como júnior en probas de estrada, ciclocrós e cros country olímpico co Poio Bike Club.

Na súa nova escuadra atoparase con outros catro corredores da provincia de Pontevedra: Ricardo Buba, Iván Belmonte, Miguel Pérez e Sergio Lorenzo.

Xunto a el chegarán á AD Punta Fondón outros cinco corredores, todos eles en idade sub23.

Trátase dos cataláns Joan Cadena, Pau Domènech e Marc Aranda, o castellonenco Sergio Serrano e o valenciano Hugo Carsí, segundo informa o club pontevedrés.