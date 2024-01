Un centenar de deportistas participa no tradicional festival de Nadal do Club Waterpolo Pontevedra

Festa de Nadal do Club Waterpolo Pontevedra © Club Waterpolo Pontevedra Integrantes de categorías inferiores do Club Waterpolo Pontevedra © Club Waterpolo Pontevedra

A tarde do venres 29 reuniu a un centenar de deportistas de distintas idades na piscina do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) para celebrar o festival de Nadal do Club Waterpolo Pontevedra e despedir o 2023.

Os máis novos do club, desde benxamíns ata cadetes, xogaron de maneira continuada desde as 17.00 ata as 19.00 horas en dous campos de xogo coa idea de divertirse e seguir fomentando esta práctica deportiva.

Ás 19.00 horas celebrábase o Partido das Estrelas, coa participación de ao redor de vinte nais e pais de deportistas do club. Xogaron un entretido partido fronte a xogadores e xogadoras de varias categorías.

A xornada finalizaba cunha trintena de ex integrantes do Waterpolo Pontevedra pertencentes a diferentes xeracións. Alí dábanse cita deportistas do equipo orixinal formado hai 25 anos, que xogaron o partido de Vellas Glorias, como define o club a este encontro entre veteranos que continuaron mostrando calidade co balón amarelo malia que se atopan, na súa maioría, retirados da actividade deportiva.