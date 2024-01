O Marín Futsal refórzase coa internacional brasileira Gi Portes

Fichaxe de inverno no Marín Futsal co obxectivo de reforzar o persoal en busca da permanencia en Primeira División.

O conxunto marinense confirmou este xoves a contratación de Giselli Portes, coñecida deportivamente como Gi Portes.

Trátase dunha futbolista brasileira, de 31 anos e internacional absoluta que procede do Female Futsal do seu país.

É unha "xogadora con moita experiencia e que conta cun gran palmarés", sinalan desde o club da Raña.

Gi Fortes podería debutar co seu novo equipo o próximo 13 de xaneiro no primeiro partido de liga do ano, que medirá ao Marín Futsal co STV Roldán.