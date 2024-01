Importante triunfo nos penaltis para o Waterpolo Pontevedra (7-10)

Despois das últimas tres derrotas en Liga Nacional de Primeira División Feminina e do longo parón do Nadal, o Club Waterpolo Pontevedra regresou á competición logrando un importantísimo triunfo en casa do CW Elx.

Con todo, da mesma maneira que ocorrera no encontro de ida, as xogadoras adestradas por Kike García non o tiveron nada fácil e sufriron para retomar o rumbo das vitorias.

En canto ao duelo, o tenteo de ambos os equipos foi moi baixo, pero foi o cadro pontevedrés o que fixo mellor os deberes no seu inicio cun parcial a favor de 0-3 que logrou manter ata despois do descanso.

Víase o Elx por baixo no marcador e púxose ao choio no último cuarto, conseguindo empatar a seis e enviar o partido á quenda de penaltis.

Desde a pena máxima acertaron para o Waterpolo Pontevedra Andrea Andión, Iria Amoedo, Carmen Carrera e Valentina Restrepo, mentres que para o cadro local non foi suficiente o solitario gol de Cristina Aparicio, polo que os tres puntos voaron a terras galegas co resultado definitivo de 7-10.

