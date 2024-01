Avultada derrota do Waterpolo Pontevedra fronte ao líder Iruña (8-15)

Partido Primeira Nacional entre Waterpolo Pontevedra e CD Waterpolo Iruña 9802 © Cristina Saiz

O Waterpolo Pontevedra volveu este sábado á Escola Naval Militar de Marín para enfrontarse ao líder Iruña, un dos rivais máis complicados da categoría.

A pesar diso, as pontevedresas loitaron e realizaron un bo xogo, pero a calidade do equipo navarro foi moi superior e caeron por 8-15.

O encontro púxose costa arriba xa desde o inicio para as locais, que recibiron un parcial de 0-3 moi complicado de voltear. Iria Amoedo anotou o primeiro gol para o Waterpolo Pontevedra, pero no segundo cuarto o Iruña volveu pisar o acelerador e mandou o encontro ao descanso nun resultado de 1-8.

Despois do paso polos vestiarios, o equipo navarro continuou coa súa goleada mentres as de Kike García, co partido xa perdido, só puideron aproveitar os últimos instantes para maquillar o marcador final (8-15).

Consulta as estatísticas nesta ligazón