O polideportivo municipal de Soutomaior pasa a denominarse Pavillón da Montesiña 'Alfonso Pazos'

Alfonso Pazos e o alcalde Manu Lourenzo © Concello de Soutomaior

Pavillón da Montesiña 'Alfonso Pazos' será o novo nome do espazo polideportivo municipal de Soutomaior.

Desta forma, o recinto pasará a levar o nome dunha persoa pioneira do baloncesto no municipio. Pazos exerceu durante varias décadas as funcións de adestrador e presidente do Club Baloncesto Arcade promovendo o deporte da canastra entre a mocidade.

O goberno local de Soutomaior quere con esta denominación honrar a figura dunha persoa importante no deporte local.

Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, comunicoullo persoalmente a Alfonso Pazos, despois de falar con familiares e persoas próximas ao ex adestrador.

"Dende o goberno de Soutomaior sentimos que aqueles que, como Alfonso Pazos, dedican unha vida enteira a súa paixón e que ademais dan todo o seu tempo e agarimo para compartila con todo un pobo ano tras ano son os que fan que o mundo sexa mellor", manifestou o rexedor despois de anunciar que tamén está previsto que nas próximas semanas desenvólvase un acto de homenaxe á figura de Alfonso Pazos.

Está previsto que, durante ese evento, instálese unha placa conmemorativa co nome do homenaxeado no pavillón municipal.