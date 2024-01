Yago Iglesias e o 'ascenso' de Guèye: "De aquí a final de tempada seguro que ten participación no primeiro equipo"

Unha das noticias da semana no Pontevedra Club de Fútbol foi o 'ascenso' ao primeiro equipo, polo menos á dinámica de adestramento do plantel de Segunda RFEF, de Libasse Guèye.

A iso entre outras cuestións referiuse Yago Iglesias este venres na súa habitual rolda de prensa previa á xornada de competición, asegurando que tanto Guèye como o recentemente fichado Fran López, dianteiro con ficha do filial, "son xogadores que temos moi en conta e que estou convencido que de aquí a final de tempada seguro que teñen participación no primeiro equipo".

No que respecta ao senegalés "adestrou esta semana polo seu bo facer, porque desde o seu chegada ao filial o club está moi contento con el, o seu día a día e o seu rendemento no filial está a ser dun nivel enorme", explicou o técnico confirmando en todo caso que "é un xogador que segue a ser do filial pero que estamos a ver e que eu persoalmente quero coñecer en primeira persoa".

BOAS SENSACIÓNS CON ÁLEX GONZÁLEZ

O que deu un paso á fronte nas últimas horas, na súa recuperación, é o capitán Álex González, que iniciou a semana a menor ritmo que os seus compañeiros pero que incrementou o nivel completando co grupo a sesión deste venres.

"As sensacións son boas", recoñeceu o adestrador granate, aínda que se esperará a última hora para decidir se entra na convocatoria ou por se o contrario descansa unha semana máis para non arriscar a unha recaída.

Yago valorou ademais a próxima xornada de liga, a que medirá o Pontevedra o vindeiro domingo 28 (17.00 horas) a domicilio co Langreo, un conxunto que "non é o mesmo equipo" que saíu goleado na primeira volta en Pasarón e que de feito pelexa por entrar no play-off de ascenso.

"Na súa casa non perdeu ningún partido", avisa o adestrador pontevedrés sobre o perigo dun encontro que ademais se xogará sobre céspede artificial, aínda que "é diferente ao resto porque é un campo grande", aspecto que pode beneficiar para unha mellor adaptación do equipo.