Plácida goleada do Marín Futsal ao pechacancelas Leganés (1-7)

Pódese dicir que esta tempada ao Marín Futsal dánselle ben os seus encontros ante o Leganés, e é que tras o 5-0 do partido de ida, o equipo marinense volveu a golear, esta vez por 1-7, e mantense aínda con esperanzas para loitar pola permanencia.

Púxose o partido de cara moi pronto para as pupilas de Ramiro Díaz, que en tan só catro minutos xa gozaban dun cómodo colchón de dous goles que anotou Giba.

Reduciu distancias o Leganés no minuto 16 cun dobre penalti que materializou Ana Sanz para meter de cheo ao seu equipo na loita. Con todo, a falta dun minuto para o descanso, Gi Portes puxo máis terra polo medio e transformou o 1-3 despois dunha boa combinación de todo o equipo desde atrás.

Tras o paso polos vestiarios o vendaval goleador non cesou a pesar dos intentos de reacción dun pechacancelas que aguantou vivo ata o minuto 7 do segundo tempo. Débora Lavrador púxolla no segundo pau a Café para que fixese o 1-4; segundos despois a portuguesa pasou de asistente a goleadora para asinar un dobrete que supuxo o 1-6; e a falta de 10 para o final, a internacional con Portugal anotou o 1-7 que supuxo a sentenza e o seu primeiro hat-trick co Marín.