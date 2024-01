O Logroñés rompe con Jannick Buyla tras ser relacionado co intento de compra do Badajoz-Pontevedra

"A Sociedad Deportiva Logroñés e o futbolista Jannick Buyla finalizan a súa relación contractual. O club agradece o xogador o seu traballo durante estes meses".

Con este conciso comunicado publicado en redes sociais a SD Logroñés, equipo que milita en Primeira RFEF, confirmou a ruptura do contrato que lle unía con Jannick Buyla, xogador colocado no centro da investigación por un presunto intento de compra do partido entre Badaxoz e Pontevedra da pasada tempada.

O centrocampista, que se atopaba ata o domingo disputando a Copa de África con Guinea Ecuatorial, foi sinalado como o futbolista que supostamente contactou con David Soto na previa do duelo entre o equipo pacense e o Pontevedra, deslizando a posibilidade de arranxar o resultado do encontro a cambio dun contrato para a seguinte tempada.

Dáse a circunstancia que Buyla e Soto compartían a pasada campaña axencia de representación, estando relacionado no caso precisamente un dos axentes da citada axencia e que foi despedido tras a denuncia do entón xogador granate.

O caso está a ser investigado polo Xulgado de Instrución número 3 de Badaxoz.