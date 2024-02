O Arxil conquista a cancha do líder Segle XXI (61-70)

O Club Baloncesto Arxil superou ao líder Segle XXI nun partido en grao sumo traballado no que brillou todo o equipo.

O conxunto dirixido por Mayte Méndez, consciente da importancia que supoñería un triunfo esta fin de semana, saltou nervioso á cancha e cometeu unha serie de impresiciones de fronte ao aro que lle impedían empezar a carburar. Parou o tempo a adestradora e aos poucos fóronse entoando para voltear o resultado e finalizar o primeiro cuarto cunha lixeira vantaxe (18-21).

Conseguiu o Arxil a súa maior renda do encontro ao comezo do segundo cuarto (20-26) e mantívoa ata os últimos minutos antes de alcanzar o desconto, pero un tempo morto nas filas locais e un triplo de Iyana Martín reducían a distancia a dous puntos (34-36).

A igualdade reinaba no pavillón catalán. Con todo, eran as de Pontevedra as que se atopaban máis cómodas e tranquilas, o que se traducía nunha nova máxima vantaxe (34-42) que obrigaba ao Segle XXI a parar o cronómetro. Recompúxose o equipo, pero seguía sendo o Arxil o que, da man de Forster e Nerea Liste, mandaba nos rebotes para continuar mandando no marcador (49-55).

Con seis arriba para as visitantes arrincou o último e decisivo cuarto. Forster comandou a defensa con 10 rebotes e Nerea Liste o ataque con 15 puntos. As catalás, pola súa banda, aferrábanse ao acerto de Mindoudi (máxima anotadora do encontro con 21 puntos) para rascar algo positivo, pero o Arxil traballou e mantivo a calma para facerse cun triunfo de mérito na pista do líder.

Consulta as estatísticas nesta ligazón