Trompazo do Arosa na casa do Gran Peña-Celta C (3-0)

Golpe de autoridade da Gran Peña-Celta C ante un Arosa que nada puido facer para sacar algo de proveito de Barreiro e xa está a 13 puntos do líder Bergantiños.

O conxunto de Luisito saíu disposto a saír a por a vitoria e marcou o ritmo ao comezo do encontro, sumando chegadas a área rival pero sen atopar o premio.

Co paso dos minutos empezouse a entoar o equipo local, que pasou a ter máis control e nivelar o xogo. Con todo, a falta de dez minutos para chegar ao descanso, Roi Tato meteu un pase a Mario Cantera que apareceu desde segunda liña para que subise o 1-0.

Reaccionou o Arosa despois do gol e xerou dúas claras oportunidades. Primeiro cun remate de Pedreira, e a segunda con Enjamio, que enviou a área pequena pero Samu Santos cortou antes de que o balón chegase a Rubo e Sylla.

Antes de alcanzar o descanso o Celta C tivo unha ocasión clara para o 2-0, pero Manu Táboas evitou o gol co corpo.

Tras o paso polos vestiarios o partido rompeu. O filial celeste chegaba moi fácil e fallaba unha e outra vez, ata que Óscar Gil, no minuto 54, non perdoou cun gran remate que se coou pola escuadra.

Buscou o Arosaa o gol que lle metese no partido, pero no 73 chegou a acción que dinamitou o encontro. Pacheco derrubou a Breo dentro da área e a vilagarcián Ribeira non perdoou desde os 11 metros, facendo o 3-0 co que concluíu o encontro.

