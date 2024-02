Quinta Supercopa consecutiva para o Burela tras gañar pola mínima o Poio Pescamar

Final da Supercopa de España entre Burela e Poio Pescamar © RFEF Final da Supercopa de España entre Burela e Poio Pescamar © RFEF

Non puido ser. O Poio Pescamar caeu pola mínima ante o Burela na final da Supercopa de España despois de que Danny Domingos aproveitase o único descoido rojillo para resolver e levar o quinto trofeo consecutivo.

O equipo da Mariña, a pesar de estar mermado polas numerosas baixas, partía como favorito nesta gran final galega. Apostou por un ritmo máis baixo da posesión e as primeiras ocasións foron para as rojillas, pero Caridad salvou un man a man ante Laura Uña e o seguinte disparo de Ale de Paz foise rozando o pau. Mentres, Elena mostrábase moi segura baixo paus e evitaba calquera posible oportunidade do rival.

Despois do paso polos vestiarios o Burela deu un paso adiante e Antía protagonizou as mellores accións de perigo que Elena encargouse de repeler.

Ían ser os detalles os que marcarían o choque, marcado por unha total igualdade e os reflexos baixo paus de ambas as gardametas. Con todo, nun rápido saque de esquina botado por Cami, Dany Domingos aproveitouno para enviar o esférico á rede.

Aínda quedaban 13 minutos por disputarse e o conxunto consevero non se rendeu. Ale de Paz puxo a proba a Caridad mentres Antía tiña para o Burela o 2-0 nun contragolpe que non atopou portería.

Alcanzouse así a recta final do encontro. Luis López-Tulla optou polo ataque de cinco con Ale de Paz como porteira xogadora, pero o Burela mantívose cómodo en defensa. Emily, desde campo propio mandou o balón ao traveseiro desde o seu campo propio e o Poio cubría a cota de cinco faltas cando quedaban case dous minutos por disputarse.

Con todo, tivo nas botas de Ale de Paz a opción de enviar o encontro aos penaltis, pero as da Mariña souberon aguantar para facerse coa súa sexta Supercopa.