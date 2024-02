Dominio do Arxil e vitoria ante o Barna (78-45)

Suma e segue o Club Baloncesto Arxil no seu obxectivo de manterse nos postos de play-off de Liga Feminina 2 despois de superar por un avultado 78-45 o Barna.

O equipo pontevedrés dominou o encontro desde o inicio para lograr un colchón de dez puntos ao finalizar o primeiro cuarto (25-10).

O segundo foi coser e cantar ao traballo coral de todo o conxunto no rebote e de fronte ao aro, deixando o enfrontamento practicamente sentenciado ao descanso (53-28).

Os deberes xa estaban feitos e só quedaba non perderlle a cara ao partido para seguir sumando. Mayte Méndez deu minutos ás menos habituais e as xogadoras do Barna buscaron reducir a diferenza, pero non estiveron acertadas.

A máis destacada do equipo arxilista foi Nerea Liste con 11 puntos e 15 rebotes, logrando unha valoración de 32 puntos.

