Triunfo do Bádmiton Ravachol para seguir no alto da División de Honra

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra continúa como colíder do grupo A de a División de Honra despois de superar o Paracuellos de Madrid por 2-4.

Con todo, o equipo pontevedrés non comezou a tarde da mellor maneira e cedeu no primeiro enfrontamento de dobres mixto. Devolveron as táboas Alexandra Ioana e Laura Álvarez no dobres feminino e, no masculino, Manuel Brea e Gabriel Fernández voltearon o resultado.

Laura Álvarez puxo máis terra polo medio no individual feminino, pero o Paracuellos recortou diferenzas vencendo no masculino ante Manuel Brea (2-3).

Aínda tiña opcións o pechacancelas da competición, pero o Ravachol sentenciou no duelo definitivo para sumar tres importantes puntos que o manteñen líder da categoría.

O seguinte partido do equipo pontevedrés será un dos máis importantes da tempada, xa que se enfrontará ao actual subcampión de Europa e segundo clasificado do grupo, o IES La Orden de Huelva. O encontro será o domingo 25 de febreiro no Multiusos da Xunqueira.