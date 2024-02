Lydia Pérez cae nos oitavos de final do Campionato de Europa en Bucarest

A primeira gran competición internacional da tempada non resultou do todo positiva para Lydia Pérez Touriño.

A deportista pontevedresa viaxou ata a capital romanesa, Bucarest, para tomar parte do Campionato de Europa Absoluto, cita marcada dentro do seu calendario antes de afrontar os preolímpicos de París 2024.

Con todo, a representante do Club Loita Pontevedra non logrou pasar dos oitavos de final na súa categoría (-62 quilos), ao verse superada no seu primeiro combate pola sueca Johanna Lindborg.

Lydia cedeu por un tenteo final de 11-2 fronte á súa rival, á que coñece ben tras compartir adestramentos e que tamén a eliminou no Mundial de 2022.

Tras a súa derrota á pontevedresa quedaba á espera de ver que facía á súa opoñente no cadro coa esperanza de entrar na repesca polo bronce prevista para este venres día 16.